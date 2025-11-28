Levantan productores y transportistas bloqueos

A 13 horas de una mesa de negociación del gobierno federal con productores y transportistas, la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que los manifestantes se comprometieron a levantar de forma inmediata los bloqueos carreteros que mantuvieron en diversos puntos del país.

Esto, para terminar con la afectación al libre tránsito de la población y restablecer el paso de los servicios de emergencia. También acordaron instalar tres mesas de trabajo: una para abordar las inquietudes sobre la seguridad en carreteras; otra para aclarar dudas sobre los ordenamientos legales en materia de agua, y la tercera para atender los temas del campo.

La Segob, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, manifestó su disposición "para dar seguimiento a la atención de las problemáticas del campo y de los transportistas, así como a la entrega de los apoyos correspondientes directamente en territorio, a cada uno de los productores".

¿Qué ocurrió?

A su vez, la Asociación Nacional de Transportistas (Antac) anunció que ya iba 90% de las carreteras liberadas, ante los bloqueos que mantenían en distintos puntos del país. Hasta las 8 de la noche de este jueves se cumplieron 12 horas de negociación entre transportistas y productores con el gobierno federal en la Secretaría de Gobernación (Segob). La Antac compartió que comenzó a liberar puntos como la caseta de Zinapécuaro, Michoacán, y en La Barca, Jalisco.

Desde las 8:00 horas del jueves comenzó el diálogo con autoridades federales en la Segob, donde participaron representantes de la Antac, del Movimiento Agrícola Campesino y del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Productores de Chihuahua acusan que no los recibieron en la Segob ni por su titular Rosa Icela Rodríguez, a pesar de haber sido convocados para una mesa de diálogo. Al salir de la dependencia, indicaron que analizarían otras alternativas ante los bloqueos que mantienen. Además, expresaron su rechazo a la Ley del Agua: "La esencia es eliminar la propiedad privada, el hecho de quitarnos la propiedad del agua".

El alcalde panista de Ciudad Delicias, Jesús Valenciano, señaló que la representación productora de Chihuahua fue ignorada. Pidió a la ciudadanía empatía, "no solamente para el campo de Chihuahua, sino para el campo del país". Los productores de Chihuahua aclararon que no es una cuestión partidista.

El jueves por la mañana se mantenían bloqueos en carreteras de Chihuahua, Sinaloa, Guanajuato, Michoacán, Tamaulipas, Tlaxcala, Jalisco y Baja California. En Nogales, Sonora, los agricultores suspendieron sus acciones este jueves, con motivo del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Sin embargo, los transportes de carga no pudieron cruzar la frontera porque es día inhábil para la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Durante la tarde se levantó la mayoría de los bloqueos, al difundirse la versión de un posible acuerdo en la capital.