Tras 7 horas de protestas, trabajadores del SAT liberan vialidades

Tras 7 horas de protestas, trabajadores del SAT liberan vialidadesDespués de siete horas de protesta, los trabajadores del SAT liberan vialidades en la capital
Tras siete horas de protesta, trabajadores del SAT liberan vialidades, pero mantienen bloqueo en Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo.
Después de más de siete horas de bloqueos en distintos puntos de la capital, trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) comenzaron a liberar las vialidades que mantenían cerradas desde la mañana de este martes; sin embargo, aún persiste un bloqueo sobre Paseo de la Reforma y Avenida Hidalgo, en el Centro Histórico, lo que ha provocado severas afectaciones a la circulación y al servicio del Metrobús.
El cierre en esa zona ha impactado directamente el servicio de la Línea 7 del Metrobús, que recorre Paseo de la Reforma, dejando fuera de operación varias estaciones. Como consecuencia, usuarios afectados se vieron obligados a caminar hasta tres estaciones para continuar con su trayecto.
De acuerdo con reportes de tránsito, los trabajadores comenzaron a retirar los bloqueos en puntos como Viaducto Río de la Piedad, Eje 3 Sur División del Norte, Calzada de Tlalpan, Marina Nacional y Circuito Interior, luego de la intervención de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes arribaron para restablecer la circulación vehicular.
Pese a la reapertura en la mayoría de las zonas afectadas, el bloqueo en Reforma e Hidalgo permanece activo, donde los manifestantes reiteraron su exigencia de un salario digno y mejores condiciones laborales, en el marco del paro nacional convocado por personal del SAT en todo el país.