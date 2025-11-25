Productores amenazan con ´acciones drásticas´

Organizaciones campesinas y de transportistas realizaron este lunes 24 de noviembre un mega bloqueo en los principales accesos del país, como parte de una jornada de protestas para exigir precios justos para los productos del campo, mayor seguridad en carreteras y medidas efectivas contra las extorsiones que afectan tanto a productores como a operadores de carga.

Las movilizaciones han generado afectaciones significativas al tráfico vehicular, así como retrasos en el traslado de mercancías hacia Estados Unidos, donde decenas de empresas dependen diariamente del flujo fronterizo. Chihuahua se ha posicionado como uno de los estados con mayor número de cierres, con bloqueos en carreteras, casetas, puentes y hasta en una línea ferroviaria.

¿Qué puntos están afectados por los bloqueos?

Entre los puntos afectados se encuentran los cierres de las carreteras y cruces internacionales de carga, la carretera Jiménez–Chihuahua, el puente Lázaro Cárdenas, la caseta fitosanitaria de Camargo, la caseta Villa Ahumada y varios tramos de la carretera Chihuahua–Juárez, donde incluso se restringió totalmente el paso a vehículos comerciales. También se reportan cierres en la carretera Gómez Palacio–Jiménez, la Flores Magón–Galeana y la Ascensión–Janos, así como la toma de la línea ferroviaria México–Ciudad Juárez. En la frontera, continúan bloqueados los cruces de carga Zaragoza–Ysleta y Jerónimo–Santa Teresa.

¿Cuál es la reacción de las autoridades y los campesinos?

La noche previa, la Secretaría de Gobernación (Segob) llamó a mantener abierto el diálogo y evitar afectaciones a terceros. Sin embargo, productores del campo advirtieron que podrían tomar "acciones drásticas que resonarán en todo México" si no se atienden sus demandas. Afirmaron que su lucha es pacífica, pero motivada por el "hartazgo" ante la falta de resultados en materia de seguridad y defensa del agua.

"El campo y el transporte están hartos. Ya nos cansamos de promesas", señaló el Movimiento Agrícola Campesino, que llamó a la unidad total para frenar lo que califican como despojo de recursos y abandono del sector rural. Los dirigentes aseguraron que no buscan la confrontación, pero pidieron al gobierno no subestimarlos.

Ante el avance de los bloqueos, la Segob reiteró esta mañana su plena disposición al diálogo y urgió a las organizaciones a privilegiar el entendimiento y la interlocución directa. La dependencia sostuvo que el intercambio institucional es la vía adecuada para atender las inquietudes y construir soluciones conjuntas sin afectaciones a la población.

Como parte de este esfuerzo, la Secretaría de Gobernación convocó a una mesa de trabajo a las 11:00 horas en sus instalaciones, con la participación de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), la Secretaría de Economía y personal de la propia dependencia, con el objetivo de avanzar en los temas planteados por productores y transportistas.