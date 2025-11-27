Estudiantes de UPN bloquean San Lázaro

Estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) cerraron todos los accesos de la Cámara de Diputados y bloquearon un carril de la avenida Congreso de la Unión.

Desde las 11:00 horas de este miércoles, los inconformes denunciaron que llevan un mes de paro total para exigir la destitución de la rectora Rosa María Torres y entregar un pliego petitorio que, entre otras cosas, plantea la mejora de instalaciones, apertura de plazas, atención a denuncias de acoso y nuevo plan de estudios.

¿Qué exigen los estudiantes de la UPN?

"Exigimos que se instalen mesas de diálogo y empezar a trabajar los pliegos petitorios. Hay un gran abandono en nuestra escuela, malas condiciones de infraestructura, falta de sanidad, salones que no están condicionados, abandono estudiantil, pisos inhabitables ya certificado por Protección Civil, edificios peligrosos, y la rectora ha permitido todo eso, por eso exigimos la destitución de la rectora Rosa María Torres Hernán, porque tiene 7 años permitiendo todas estas pauperizaciones", declaró a EL UNIVERSAL, uno de los estudiantes, quien decidió mantener su identidad confidencial.

¿Cuál es el contexto de la protesta?

La situación en la UPN ha generado un clima de tensión entre los estudiantes y la administración. Los estudiantes consideran que la falta de atención a sus demandas ha llevado a un deterioro significativo de las condiciones educativas. La protesta busca visibilizar estos problemas y presionar a las autoridades para que se tomen acciones concretas.

La protesta no solo afecta a la Cámara de Diputados, sino que también pone de manifiesto las preocupaciones de los estudiantes sobre su futuro académico y las condiciones en las que se encuentran.

¿Qué consecuencias podría tener esta acción?

El bloqueo de la Cámara de Diputados podría tener repercusiones en la agenda legislativa, ya que los estudiantes buscan que sus demandas sean escuchadas por los legisladores. Además, la presión social podría llevar a un diálogo entre las partes involucradas, aunque el camino hacia una solución parece aún incierto.