Campesinos y transportistas paralizan principales accesos viales

CIUDAD DE MÉXICO.- Este lunes 24 de noviembre, organizaciones campesinas y de transportistas realizarán un mega bloqueo en los principales accesos del país.

Las organizaciones convocantes son el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano, el Movimiento Agrícola Campesino y la Asociación Nacional de Transportistas, quienes programaron el inicio formal de la movilización a las 08:00 horas.

Los manifestantes buscan precios justos para los productos del campo, además de mayor seguridad en carreteras y acciones eficaces contra las extorsiones que afectan tanto a productores como a operadores de carga.

¿Qué ocurrió?

-----Estado de México

Vialidades de municipios de la zona oriente presentan presencia de transportistas de diferentes rutas para exigir a las autoridades de los tres niveles de gobierno mayor seguridad.

Según los reportes, hay bloqueos totales en la Vía José López Portillo, a la altura del DIF de Ecatepec, en ambos sentidos, lo que provoca problemas a la circulación vehicular. Los inconformes colocaron sus unidades para evitar el paso de automotores en esa zona de la metrópoli.

"Alto a la delincuencia en el transporte", y "Transportistas solicitamos seguridad en todas las carreteras y en todo el país", dicen algunas de las mantas que colocaron en las unidades. También hay protesta en la autopista Peñón-Texcoco, a la altura de la caseta de Texcoco, en dirección a la Ciudad de México, así como en la carretera federal Texcoco-Lechería. Además, en la autopista México-Tulancingo y en la caseta de San Marcos Huixtoco, en la autopista México-Puebla. A la manifestación también se han sumado productores agrícolas de varios municipios mexiquenses.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

-----Sinaloa

Los productores del campo que reclaman una política de apoyo al agro mexicano, sobre todo en la fijación de precios atractivos para sus cosechas de granos y las liquidaciones de adeudos que tiene la federación en apoyos de ciclos agrícolas anteriores, anunciaron en cierre de cuatro casetas de peaje en Sinaloa.

Baltazar Valdez Armentia, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, anunció que a partir de las 10 de la mañana hora local tomarán las casetas de Cuatro Caminos y de San Miguel Zapotitlán, de la carretera México-Nogales, en los municipios de Ahome y Guasave.

En el caso de la vía terrestre Benito Juárez, los hombres del campo bloquearán los cruces en las casetas de cobro de Costa Rica y el Pizal, en los municipios de Culiacán y Navolato, como parte del movimiento nacional que se convocó para presionar al gobierno federal para que defina programas efectivos de apoyos al campo.

Dio a conocer que cuentan con la simpatía y apoyos de diversos sectores de la población, entre ellos los del autotransporte de carga, por lo que este movimiento nacional tendrá repercusiones en la economía, ya que se va a paralizar el tránsito por las carreteras.