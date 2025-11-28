Monreal como mediador entre Segob y campesinos

El bloque oficialista de Morena en la Cámara de Diputados ha logrado contener el embate de las organizaciones campesinas que desde hace 72 horas mantenían paralizado el tránsito en una veintena de Estados del país, afectando la movilidad de miles de personas y el traslado de mercancías.

Los cierres intermitentes en carreteras, aduanas y puentes fronterizos forman parte de la jornada de protesta de agricultores del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano y de organizaciones de transportistas, que exigen mejores precios de las cosechas, cambios a la nueva ley de aguas y mayor seguridad en las vías.

¿Cuál es la respuesta del Gobierno?

Los campesinos consiguieron la intermediación de Ricardo Monreal, líder de Morena en el Congreso, y de diputados del PT en la mesa de diálogo con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, donde la interlocución ha sido ríspida. "Vamos a impulsar la comunicación con Segob, pero con la intervención de los diputados y la anuencia de Monreal: van a ser mediadores", afirmó Eraclio Rodríguez, dirigente del Frente y exdiputado del PT.

Como primer avance, los inconformes lograron instalar mesas de trabajo con legisladores para analizar posibles ajustes a la ley de aguas. Paralelamente, los líderes parlamentarios buscan restablecer el puente de comunicación con Gobernación y colocarse como árbitros de la negociación. En cuanto al sector transportista, el Gobierno ofreció una reunión con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, para revisar la estrategia contra los asaltos en las carreteras. El compromiso es que, cuando avance el diálogo, se retiren los bloqueos.

¿Qué puntos son conflictivos en la negociación?

Uno de los puntos más conflictivos es la propuesta de eliminar la transmisión de concesiones de agua entre particulares, obligando a que regresen al Estado y sean reasignadas por la Conagua. Los agricultores rechazan esta medida porque, señalan, impediría heredar o vender sus tierras, pues sin permiso de uso de agua los terrenos pierden valor. Consideran que esto vulnera derechos humanos y conquistas históricas, por lo que las modificaciones a la ley son centrales en la negociación.

La tensión creció tras declaraciones de Rosa Icela Rodríguez, quien descalificó las protestas al asegurar que tenían tintes políticos y que existían "carpetas de investigación" contra los líderes. El señalamiento provocó molestia entre los manifestantes y obligó a la presidenta Claudia Sheinbaum a intervenir. Al día siguiente, la mandataria aclaró que las palabras fueron malinterpretadas y negó la existencia de investigaciones, afirmando que su Gobierno no persigue a nadie por manifestarse.

¿Cómo se desarrolla la negociación?

El vaivén de mensajes incrementó la desconfianza hacia Gobernación. "Confiamos más en los legisladores que en la secretaria", declaró Eraclio Rodríguez, marcando la ruta hacia una negociación mediada por el Congreso. En el Palacio de Cobián se anticipa una noche larga, con la expectativa de lograr acuerdos en las primeras horas del jueves y avanzar hacia el levantamiento de los bloqueos que han afectado zonas estratégicas del país.

Ahora la presión recae en los legisladores, quienes deben destrabar las mesas de negociación al mismo tiempo que aceleran la aprobación de la nueva ley de aguas impulsada por Sheinbaum. La propuesta está prácticamente lista y se prevé que llegue al pleno de la Cámara baja antes del 11 de diciembre, en medio de un clima de tensión social y política.