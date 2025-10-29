México reitera en la ONU fin del bloqueo de EU a Cuba

México reiteró su solidaridad con Cuba en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el marco de la aprobación de la resolución que pide poner fin al bloqueo comercial impuesto a la isla por Estados Unidos desde 1960.

¿Qué ocurrió?

Héctor Vasconcelos, representante de México ante la ONU, reiteró la necesidad urgente de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba. "México abogará siempre por la solución pacífica de las controversias y, por ello, rechaza las sanciones y los bloqueos comerciales que solo dañan el bienestar de los pueblos y no construyen regiones ni de paz ni de prosperidad", dijo el embajador Vasconcelos en la sede de la ONU en Nueva York. "El pueblo cubano merece un futuro más alentador y que no esté sujeto a decisiones que se tomaron en un contexto histórico, político y económico muy distante del que hoy vivimos", expresó.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, señaló que México manifiesta explícitamente que no debe haber sanciones, de ninguna índole, fuera de las que adopte el Consejo de Seguridad, en estricto apego al derecho internacional y al multilateralismo. Destacó la SRE que con "una abrumadora mayoría" de 165 a favor, incluido México, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la resolución.

¿Cuál fue la respuesta de los cubanos en México?

Cubanos en México celebraron la resolución de este miércoles en la ONU que reclama el final del bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos. El Movimiento Mexicano de Solidaridad con Cuba destacó que presiones estadounidenses contra otros países para modificar el sentido de su voto "no fueron capaces de modificar el veredicto". "A pesar de las amenazas y presiones del gobierno de Estados Unidos, esta es una nueva victoria de Cuba", externó el Movimiento.

La resolución que desde 1992 pide el levantamiento del embargo económico, comercial y financiero recibió 165 votos a favor, 7 en contra (entre ellos Estados Unidos, Israel, Ucrania, Argentina y Paraguay) y 12 abstenciones. Se trata de una mayoría, pero es menor a la de los últimos años, que rondaba los 190 apoyos.