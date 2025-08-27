Celebran centenario con moneda de plata

El Banco de México (Banxico) puso en circulación una moneda conmemorativa de plata y billetes especiales que celebran los 100 años de existencia del instituto central, establecido el 25 de agosto de 1925.

La moneda de edición limitada tiene un diámetro de 48 milímetros (mm), un valor nominal de 10 pesos, está compuesta por 2 onzas de plata pura (ley 0.999) y fue acuñada por la Casa de Moneda de México.

Su diseño honra la historia numismática del País: en el anverso destaca el Escudo Nacional en relieve escultórico rodeado por una serie de antiguos escudos nacionales y el águila del Códice Mendocino, y en el reverso se muestra el edificio principal de Banxico acompañado por el logotipo y la leyenda de la conmemoración.

La moneda estará disponible para su compra a través de distribuidores autorizados como la Casa de Moneda y el Museo Interactivo de Economía (MIDE).