La lucha por la soberanía es permanente: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO.- Desde el puerto de Veracruz, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la ceremonia por el Bicentenario de la Consolidación de la Independencia en la Mar, donde afirmó que la historia demuestra que es permanente la lucha por la soberanía, la independencia, la justicia y la igualdad.

Tras recordar que Veracruz es una tierra que ha resistido invasiones y ha dado gloria a nuestra nación, la primera mandataria expuso que hace dos siglos se retiraron los últimos soldados españoles de San Juan de Ulúa, luego del triunfo dirigido por Guadalupe Victoria, Pedro Sáinz de Baranda y el pueblo veracruzano, con lo cual México obtuvo independencia plena.

La comandanta suprema de las Fuerzas Armadas expresó que México debe estar alerta para defenderse ante cualquier intención de injerencia externa, que siempre ha sido apoyada por los conservadores.

"Todo está guardado en la memoria de nuestro pueblo", expresó al señalar episodios como la intervención norteamericana, la guerra de Reforma, la invasión francesa o el intento de incursión por parte de Estados Unidos durante el periodo revolucionario.

"No triunfa quien convoca a la violencia como instrumento de presión o quien busca apoyo extranjero. Hoy como ayer, estamos llamados a defender nuestra independencia y la justicia."

"No triunfa quien convoca a la violencia como instrumento de presión o quien busca apoyo extranjero. Hoy como ayer, estamos llamados a defender nuestra independencia y la justicia. -Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de méxico.

La jefa del Ejecutivo federal celebró la entrega, disciplina y vocación de paz de la Armada de México. Igualmente, encabezó la develación de placa y timbre postal conmemorativos, y entregó condecoraciones y reconocimientos al personal naval.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, reafirmó el compromiso de la institución en la defensa de la soberanía nacional y los intereses marítimos, así como la paz y la libertad de la patria.

Los cadetes Xunashi Rodríguez Meneses y Jorge Crispín Uscanga declamaron la poesía conmemorativa del bicentenario.

También acompañaron a la presidenta Sheinbaum: la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; la directora general del Servicio Postal Mexicano (Sepomex), Violeta Abreu González, así como integrantes del Gabinete Legal y Ampliado.

De igual forma, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz; la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Laura Itzel Castillo Juárez; y la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán.

Igualmente, encabezó la develación de placa y timbre postal conmemorativos, y entregó condecoraciones y reconocimientos al personal naval.