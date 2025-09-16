Pretendía Bermúdez construir red criminal

El Ministro Jalil Rachid de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay dijo ayer que Hernán Bermúdez Requena, ex Secretario de Seguridad Pública en Tabasco y señalado como líder del violento grupo criminal "La Barredora", pretendía instalar una red criminal.

"No se olvide que un sobrino suyo ya había sido aprehendido, acá en Paraguay, un par de meses antes, entonces hay ciertos elementos que nos hacen suponer que él pretendía instalar una red criminal acá en Paraguay", expresó.

En una conferencia de prensa para informar sobre el caso del ex Secretario de Seguridad de Tabasco, Jalil Rachid explicó que Bermúdez ingresó de forma ilegal al país y que habría decidido instalarse ahí por su sobrino, Gerardo Bermúdez Arreola.

"Porque justamente un sobrino suyo se había instalado acá en Paraguay, que también fue investigado y fue aprehendido en Paraguay", respondió.

Su localización

Movimientos con una tarjeta bancaria vinculada a Bermúdez fue lo que llevó a las autoridades a ubicarlo en Paraguay, de acuerdo con el informe presentado por Jalil Rachid, titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay.

La primera alerta que emitieron las autoridades mexicanas, detalló en conferencia de prensa, fue el pasado 5 de marzo y a partir de esa fecha la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELAD) de Paraguay comenzó a darle seguimiento.

"(Hubo) movimiento con tarjetas de crédito vinculadas a él. No necesariamente en una tarjeta, obviamente, en una tarjeta de crédito a su nombre o de su señora. En ese sentido, hay que destacar la investigación de México, que nos brinda esos detalles, ahí es donde nosotros también activamos a SEPRELAD", indicó.

Bermúdez fue detenido el pasado 12 de septiembre en una residencia ubicada en el barrio cerrado Surubi´i, de la ciudad de Mariano Roque Alonso, cerca de Asunción, capital de Paraguay, cuando se encontraba con su esposa.

Sobre él pesa una orden de aprehensión librada el 14 de febrero pasado por el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de la Región Judicial 9, con residencia en Centro, Tabasco, por los delitos de asociación delictuosa, secuestro y extorsión.

Rachid explicó que todavía no se ha precisado cuándo entró el ex mando policial a Paraguay, pues lo hizo de forma irregular. Tras huir de México, el colaborador del ex Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, primero pasó por Panamá y Brasil.

"Él básicamente no existía en Paraguay, prácticamente él no salía de esa vivienda donde él estaba", resaltó.

El titular de la Senad informó que Interpol giró la ficha roja en contra del mexicano en julio pasado y se tiene registro de que su esposa ingresó a Paraguay en agosto. Sin embargo, la mujer había ingresado anteriormente en una fecha indeterminada de manera irregular.

"El 27 de agosto de este año es que su esposa hace una salida y entrada otra vez al país para regularizar su situación migratoria porque estaba en falta. Entonces, paga una multa y vuelve a ingresar el mismo día", detalló.

Un mes antes, las autoridades paraguayas detuvieron a Gerardo Bermúdez Arreola, sobrino de Hernán, por violar la ley de juegos de azar a través de la firma paraguaya Montego Trading, que servía para hacer apuestas deportivas en línea y en seis locales físicos sin la autorización oficial.

Aunque las autoridades paraguayas consideran que Hernán ha estado poco tiempo en su territorio, no descartan que Bermúdez hubiese intentado armar una red criminal en ese país.



