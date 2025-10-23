Sheinbaum anuncia reunión de Julio Berdegué y su homóloga de EU

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la próxima semana Julio Berdegué Sacristán, secretario de Agricultura (Sader) se reunirá con su homóloga de Estados Unidos, Brooke Rollins, y confió en que pueda regresar ya con un acuerdo para la reapertura de la frontera del ganado mexicano por casos de gusano barrenador.

¿Cuál es el contexto de la reunión?

La jefa del Ejecutivo federal indicó en Palacio Nacional que tras esta reunión, el secretario se presentará en la conferencia mañanera para informar sobre esta reunión. "La próxima semana va a Estados Unidos a reunirse con la secretaria de Agricultura del gobierno de los Estados Unidos. Esperamos que pueda regresar con un acuerdo ya de la apertura de la frontera. Entonces a partir de ahí ya vendría a informar", dijo a pregunta expresa en conferencia de prensa matutina.

¿Qué consecuencias ha tenido el cierre de la frontera?

Desde mayo pasado, la frontera al ganado mexicano ha estado cerrada a causa del aumento en casos de gusano barrenador. Esta situación ha generado preocupación entre los productores ganaderos, quienes esperan que la reunión entre Berdegué y Rollins resulte en un acuerdo que permita la reapertura de la frontera y la reactivación de las exportaciones de ganado mexicano.