Aumento a militares en retiro se retrasa

El aumento en los beneficios económicos para militares en retiro fue autorizado, pero se entregará en dos fases debido a que el gobierno priorizó la atención a la emergencia por lluvias e inundaciones en cinco estados del país: Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz.

La primera fase, aplicada el 1 de noviembre de 2025, incluyó un incremento del 4% para tropa, 1er maestre, clases y marinería en retiro y pensionistas; la segunda fase, que beneficiará a oficiales y jerarquías superiores, se pagará en los próximos días con retroactividad al 1 de enero.

¿Cuál es el contexto general?

Cada año, los militares en retiro reciben un ajuste anual por inflación, que generalmente se entrega en octubre; sin embargo, este año solo se aplicó a la tropa y el resto de jerarquías sigue pendiente. La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que hay recursos suficientes para atender emergencias, con un fondo de 19 mil millones de pesos del cual se han usado cerca de 3 mil millones, garantizando que también se cubrirán los aumentos pendientes para los mandos en retiro.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

La decisión de dividir el aumento en dos fases responde a la necesidad de priorizar la atención a las emergencias causadas por las lluvias. A pesar de esto, el gobierno ha reafirmado su compromiso de atender las necesidades de los militares en retiro y asegurar que los ajustes se realicen de manera oportuna.

La atención a las emergencias en los estados afectados ha sido una de las principales preocupaciones del gobierno, lo que ha llevado a la implementación de medidas que aseguren la asistencia necesaria para los afectados. Sin embargo, se espera que los beneficios para los militares se regularicen en breve, garantizando así su bienestar.