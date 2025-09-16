Buscan expandir vales entre Pymes

Las empresas emisoras de vales de despensa buscan ampliar su alcance hacia Pymes y agregadores para que más trabajadores en México reciban este beneficio, desmintiendo la idea de que solo las grandes empresas pueden otorgarlos, señaló Marco Martínez Vázquez, presidente ejecutivo de la Asociación de Sociedades Emisoras de Vales (Aseval).

Con la formalización de empleados de plataformas como Rappi y Didi Food, se pretende incluir a repartidores en este esquema. Actualmente, más de 10 millones de trabajadores reciben vales de despensa con un monto promedio mensual de 1,200 pesos, generando una derrama mensual de 12 mil millones de pesos.