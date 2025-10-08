Diputada propone eliminar IVA en alimentos y medicinas para mascotas

Después de realizar una encuesta ciudadana vía redes sociales, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, presentó una iniciativa de 0% de IVA a alimentos y medicinas para mascotas, con el objetivo de "ayudar a la economía familiar".

Explicó que de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), siete de cada 10 familias mexicanas tienen al menos una mascota.

La diputada panista aseveró que los impuestos se recaudan porque se obtiene un beneficio social. Sin embargo, recalcó que no hay hospitales para mascotas y que, incluso, en muchas ocasiones no hay transporte donde los dueños de mascotas puedan subir con un animal.

"No se debería pagar impuestos por alimentos y medicinas (de mascotas). Y también un tema que es importante: estoy proponiendo que los pagos a los veterinarios sean deducibles de impuestos", dijo.

El tema de fondo, agregó, es ayudar a los dueños y protectores, así como personas que acogen animales desde "un punto de vista humano".

"Hay una gran sensibilidad ahora en términos de ayudar a los seres sintientes", expresó López Rabadán.

Y compartió que hay muchas personas que argumentan que la tasa cero puede servir para que los dueños no abandonen a sus mascotas:

"Esta iniciativa, por cierto, muy acompañada en redes sociales, una de las posiciones es precisamente para que no se abandonen. Ayuda de manera colateral evidentemente a los asilos al no tener tanta asistencia", indicó.