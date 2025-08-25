Jornada del IMSS en Jalisco beneficia a niños con implantes cocleares

Ocho niñas y niños originarios de Baja California, Tabasco y Jalisco fueron beneficiados con la colocación y activación de implantes cocleares, en el Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Jalisco, durante la jornada realizada en agosto de 2025.

Por estas acciones los menores podrán desarrollar la capacidad de escuchar tras a haber nacido con problemas auditivos severos; lo que ayudará a favorecer su integración social, educativa y emocional.

A través de un comunicado del IMSS se informó que desde el comienzo de este programa en junio de 2024 se ha devuelto el sentido de la audición a 37 menores de entre seis meses y los 10 años de edad.

"El mayor beneficio es sin duda brindarles a niñas y niños una mejor calidad de vida, además de la posibilidad de incorporarlos a un mundo sonoro en donde el lenguaje permite mejorar las habilidades cognitivas para desarrollarnos en forma personal, laboral y académicamente", aseveró el Doctor Carlos Francisco Moreno Valencia, director de esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE).

Se detalló que una vez transcurridas dos semanas de la colocación quirúrgica del dispositivo en el odo, se realizó una activación orientada hacia los padres de familia, para que conozcan el funcionamiento del implante coclear.

Los pacientes de esta jornada fueron diagnosticados desde sus primeros meses de vida con hipoacusia profunda neurosensorial bilateral y destacó el caso de Leo, de tres años de edad, cuya deficiencia auditiva esta asociada a una malformación del oído interno.

"Utilizó diversos auxiliares auditivos, pero no obtuvo una ganancia funcional significativa que le permitiera desarrollar el lenguaje, ni integrarse plenamente a un entorno de normoyentes.

Fue entonces cuando su familia acudió a nosotros y, al igual que en el resto de los casos, siguió un protocolo integral en el que participaron las especialidades de Otorrinolaringología, Radiología, Radiodiagnóstico, Infectologa, Genética, Neurología y Paidopsiquiatra", compartió la doctora Cynthia Rosalia Cardenas Contreras, experta en audiologa y médica.

La madre del paciente afirmó que una vez completados los estudios por parte de diversos especialistas, el proceso fue muy rápido.