Anuncian depósito a nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Bienestar, informó que las personas que se inscribieron en agosto pasado a la Pensión Mujeres Bienestar recibirán su primer pago en los próximos días.

En la conferencia matutina: "Las mañaneras del pueblo", que encabeza la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, detalló que el depósito se realizará de acuerdo con la letra del primer apellido a las beneficiarias que se registraron en agosto.

¿Cuándo se entrega el primer depósito a las nuevas beneficiarias?

El depósito será del 18 al 21 de noviembre a las mujeres mexicanas de entre 60 y 64 años que recibieron su tarjeta en octubre. De esta manera se les otorgará su primer pago de este apoyo de 3 mil pesos bimestrales, en los siguientes días:

Martes 18 de noviembre - A, B, C, D

Miércoles 19 de noviembre - E, F, G, H, I, J, K

Jueves 20 de noviembre - L, M, N, Ñ, O, P, Q

Viernes 21 de noviembre - R, S, T, U, V, W, X, Y, Z

Además, la fecha de pago se puede consultar en la página oficial de la Secretaría de Bienestar: gob.mx/bienestar. Agregó que, a la fecha, casi 3 millones de mujeres de 60 a 64 años son beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar.

Programas para el Bienestar

Resaltó que los Programas para el Bienestar llegan a un número histórico de 18 millones 494 mil 201 beneficiarios mediante una inversión social de 99 mil 183.7 millones de pesos (mdp): 13 millones 232 mil 13 son derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores; 1 millón 614 mil 18 de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad; 256 mil 301 del Programa para Madres Trabajadoras; y 409 mil 647 de Sembrando Vida.