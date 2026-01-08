Beca Benito Juárez: ¿cuánto recibirán los beneficiarios este 2026?

El 2026 arrancó con buenas noticias para los beneficiarios de las Becas para el Bienestar, pues ahora suman más de 22 millones de estudiantes inscritos en los distintos programas, desde primaria hasta educación superior; consolidándose como un pilar fundamental que respalda el derecho a la educación en México.

¿Qué es la Beca Universal Benito Juárez?

Entre estos apoyos impulsados por el gobierno, destaca la Beca Universal Benito Juárez que va destinada a estudiantes de nivel medio superior que cursan el bachillerato o profesional técnico en alguna escuela pública en modalidad escolarizada o mixta.

El objetivo de esta beca es disminuir el abandono escolar entre los jóvenes, proporcionando un apoyo económico para que los alumnos concluyan el bachillerato de manera satisfactoria.

Detalles sobre el monto de la Beca Benito Juárez

De acuerdo con el sitio oficial de los Programas para el Bienestar, las autoridades informaron que durante el 2026 el monto de la Beca Benito Juárez se mantendrá en la cifra de $1,900 pesos bimestrales. Al igual que el año pasado, el apoyo económico se proporcionará a los estudiantes que cursan el bachillerato en escuelas públicas con un máximo de 40 meses para concluir sus estudios.

Impacto de las Becas para el Bienestar en la educación

Cabe destacar que el pago se distribuirá durante los cinco bimestres que dura cada ciclo escolar, a excepción del periodo vacacional.