Beca Rita Cetina llegará a las primarias públicas

En el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado compareció en el Senado de la República, en el que destaco que la educación es eje fundamental de la transformación y se implementó dentro del programa de becas la Beca Universal Rita Cetina, un compromiso de la presidenta con las niñas y jóvenes de México en beneficio de 8.6 millones de estudiantes y para el próximo año, en 2026 se extenderá a estudiantes de primaria para llegar a un mayor universo de becarios.

La senadora Olga Sosa Ruíz comentó que la beca Rita Cetina, que tiene un carácter universal en escuelas públicas, busca garantizar que ningún estudiante de nivel básico se quede sin estudiar o abandone la escuela por falta de recursos. La beca refleja el espíritu de la Nueva Escuela Mexicana, inspirada en el legado de la maestra Rita Cetina y refuerza el compromiso con la educación gratuita y la justicia social, evitando que la pobreza sea un impedimento para aprender.

Los avances en los programas y acciones de la secretaria de educación pública son palpables en todas las regiones de nuestro país, la suma de todas las personas becarias asciende a 13.3 millones, y se espera llegar a más de 20 millones de becarios, incluyendo la beca media superior Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro, lo cual manifiesta el sentido de que la educación es un derecho, no un privilegio ni una mercancía.

La educación humanista y científica que fomenta la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo también se expresa en los nuevos libros de texto gratuito diseñados con enfoque cultural y saberes territoriales, la "Escuela es Nuestra" en la que se han invertido 85 mil millones de pesos para mantenimiento de infraestructura en los planteles escolares, además se puso en marcha la estrategia nacional Vive Saludable, Vive Feliz, para reforzar la cultura preventiva y de salud en las escuelas, y los padres de familia han recibido información de los resultados.

Dentro de la comparecencia el secretario Mario Delgado, argumentó que se trabaja para aumentar la tasa de cobertura de educación superior, durante este año se incrementaron 114 mil lugares con un mismo presupuesto y se espera integrar 330 mil lugares con diferentes universidades.

Durante la comparecencia el secretario de educación aseveró que el USICAMM debe ser sustituido por un modelo construido por el personal docente, por ello se realizará una consulta escuela por escuela, para generar un nuevo sistema de ingreso, promoción y reconocimiento.



