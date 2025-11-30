Embajada de EU lanza beca para mexicanos

La embajada de Estados Unidos en México anunció la apertura de la convocatoria para la beca Opportunity Funds de EducationUSA México, destinada a estudiantes mexicanos destacados por su excelencia académica, compromiso social y liderazgo.

La beca busca apoyar a quienes desean postular a universidades estadounidenses, brindando asesoría y cobertura de diversos costos asociados con el proceso de admisión.

La convocatoria está abierta desde el lunes 3 de noviembre y permanecerá vigente hasta el domingo 15 de febrero de 2026. EducationUSA es una red del Departamento de Estado de Estados Unidos con más de 430 centros de asesoría en más de 175 países y territorios, y tiene como objetivo promover la educación superior estadounidense a alumnos internacionales.

¿Cuáles son los beneficios de la beca?

Entre los beneficios de la beca destacan asesorías académicas personalizadas, talleres de preparación grupal, cursos intensivos para exámenes de admisión, pagos de certificaciones de inglés y exámenes como SAT o GRE, traducción de documentos, gastos de solicitud para universidades, pago de visa F-1, vuelo a Estados Unidos y apoyo económico inicial para la instalación en el país.

¿Qué requisitos deben cumplir los aspirantes?

Para postular, los aspirantes deben cumplir con requisitos como promedio mínimo de 9.0, nivel avanzado de inglés, experiencia en liderazgo y compromiso social, disponibilidad de 15 a 20 horas semanales, nacionalidad mexicana y residencia actual en México.

Además, deberán presentar en formato PDF su currículum, historial académico, dos cartas de recomendación y un ensayo personal de 500 palabras explicando por qué son candidatos ideales para la beca.

La información completa sobre el proceso de selección, requisitos y fechas está disponible en la página oficial de Opportunity Funds de EducationUSA México: https://edusamx.wordpress.com/becas-y-financiamientos/opportunity/. Esta iniciativa representa una oportunidad para que estudiantes mexicanos accedan a la educación superior en Estados Unidos y fortalezcan sus capacidades académicas y de liderazgo.