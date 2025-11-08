Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿cómo tramitar tu certificado?

La beca Jóvenes Construyendo el Futuro forma parte de los Programas del Bienestar impulsados por el Gobierno de México bajo la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. El apoyo está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años que, al momento de su inscripción, no se encuentren estudiando y no cuenten con empleo formal.

El programa brinda una capacitación gratuita en negocios, empresas o centros de trabajo durante 12 meses, en los que los y las aprendices reciben además un apoyo mensual de 8 mil 480 pesos, así como seguro médico por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el cual cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

¿Qué es el certificado de competencias laborales?

El certificado de competencias laborales lo obtienen los aprendices luego de demostrar las habilidades en una evaluación del Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), una entidad perteneciente a la Secretaría de Educación Pública (SEP) que se encarga de certificar los conocimientos, habilidades y destrezas de los beneficiarios.

Este documento es válido a nivel nacional ante instituciones gubernamentales y empleadores, además, puede ser añadido al currículo profesional de los aspirantes seleccionados al finalizar su periodo en los centros de trabajo, facilitando la inserción laboral. El certificado se puede tramitar después de que se haya recibido el séptimo depósito mensual durante la participación del programa.

¿Cómo se puede obtener este documento?

Para tramitar el certificado, debes seguir las siguientes indicaciones y cumplir con los requisitos señalados en tiempo y forma:

1. Accede al sitio oficial del programa: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx

2. Ingresa a tu perfil en la plataforma, en la sección de "Avisos" aparecerá una notificación con la información para el certificado.

3. Haz clic en el enlace para llenar un formulario con tus datos personales.

4. Una vez que hayas completado el formulario, la institución CONOCER realizará una evaluación para acreditar tus conocimientos y habilidades.

5. La certificación tendrá un costo preferencial para los beneficiarios que formen parte del programa.

6. Después de la evaluación, podrás descargar tu certificado de competencias laborales en tu perfil.