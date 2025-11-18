Inicia entrega de Beca Gertrudis Bocanegra

Tras la presentación del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, el coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio César León Trujillo, anunció que el próximo lunes 24 de noviembre comenzará la entrega de la Beca Gertrudis Bocanegra, un apoyo económico de mil 900 pesos destinado al transporte de estudiantes de educación superior en Michoacán.

León Trujillo explicó que esta nueva beca forma parte de las acciones instruidas por la presidenta Claudia Sheinbaum para reforzar el acceso de jóvenes michoacanos a la educación superior, como parte de la estrategia integral de pacificación en el estado.

¿Qué implica la entrega de la Beca Gertrudis Bocanegra?

Como parte de la estrategia del Plan Michoacán, el funcionario confirmó el inicio de las asambleas para la beca Gertrudis Bocanegra a partir del 24 de noviembre. Equipos de la coordinación visitarán 121 escuelas para dialogar con más de 98 mil estudiantes de educación superior, a quienes se destinará el apoyo de mil 900 pesos para transporte.

¿Qué medidas se están tomando para facilitar el cobro de becas?

León Trujillo informó que inició la reposición de 744 mil 476 tarjetas vencidas del Banco del Bienestar, con el fin de evitar retrasos en el cobro de los apoyos. "Estamos haciendo una sustitución de tarjetas vencidas para que todas y todos puedan cobrar sin contratiempos sus becas", apuntó.

En suma, la Coordinación Nacional de Becas registra ya más de 13 millones de beneficiarios en los tres niveles educativos, lo que representa una inversión superior a 73 mil millones de pesos.