Industria refresquera reducirá contenido de azúcar en sus productos

A unas horas del inicio de la discusión en la Cámara de Diputados del dictamen para aumentar la tasa del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas saborizadas, la industria refresquera anunció diversas medidas encaminadas a reducir el contenido de azúcar.

En conferencia de prensa en San Lázaro organizada por el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal, el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Bebidas (MexBed), Andrés Massieu Fernández, dijo que están conscientes del problema complejo que causa el consumo.

Afirmó que comparten las preocupaciones por el índice de sobrepeso que hay en el país cuya problemática admitió es multifactorial. Por lo que se sumarán a los esfuerzos para ser parte de la solución con acciones generales.

De ahí que continuarán los esfuerzos de innovación y reformulación de productos, así como el lanzamiento de nuevas presentaciones y porciones.

Ampliarán el portafolio de productos bajos en calorías, impulsarán el mercado de bebidas reducidas y sin azúcar además de que fortalecerán las medidas de autorregulación publicitarias para proteger a la niñez y dar orientación al consumidor.

Massieu Fernández precisó que cada uno de los asociados serán los que determinen la forma en que lo harán en función de sus características.

Empresas logran acuerdo para la reducción de calorías contenidas en las bebidas

En ese contexto, el director senior de Asuntos Gubernamentales del grupo embotellador de Coca Cola, Patricio Caso Prado, expresó que la industria de alimentos y bebidas tienen que jugar un rol.

Así informó que Coca Cola Femsa, Arca Continental y Jugos del Valle Santa Clara por convicción logró un acuerdo para garantizar una reducción del 30% de las calorías contenidas en sus bebidas.

Será de manera escalonada empezando con las presentaciones más grandes, es decir el refresco de su marca icónica (Coca Cola) tendrá una menor cantidad de calorías por mililitro.

Buscarán que, en un máximo de un año, el 70% del volumen que comercializan en el país, se encuentre en ese supuesto.

Acciones comerciales para la migración en el consumo de productos bajos en calorías

También llevarán a cabo acciones comerciales necesarias para apoyar en la migración en el consumo de productos bajos en calorías.

"Serán clave los distribuidores y canales comerciales junto con las autoridades para que la diferenciación de cuotas en las bebidas con y sin calorías beneficie al consumidor, el objetivo es que tengan un precio menor para promover opciones más saludables", puntualizó.

Abundó que utilizarán el sistema Coca Cola, que incluye puntos de venta, el etiquetado, para que se respete el precio final al consumidor.

Reforzarán las políticas de comercialización responsable al eliminar en la publicidad la presencia de niños y menores de 16 años.

Priorizarán la publicidad de las versiones sin azúcar o bajas en calorías para que el consumidor pueda tomar una mejor decisión.

También enfocarán la publicidad en las presentaciones de mayor cantidad para consumo familiar o grupos y no individuales