Nace bebé capibara en Bioparque Estrella de Nuevo León





MONTERREY, NL.





Una bebé capibara nació esta semana en el Bioparque Estrella, en el municipio de Montemorelos, en Nuevo León.

El nacimiento de la cría se dio a conocer a través de las redes sociales del parque temático.

El ejemplar se trata de una hembra, cuya madre estuvo monitoreada durante su periodo de gestación.

La bebé capibara nació el pasado 20 de agosto en buenas condiciones de salud, según informó el parque privado.

El espacio ofreció a los ciudadanos acudir al parque a visitar a la especie roedora, nativa de Sudamérica, la cual se distingue por ser la de mayor tamaño y peso de su especie en el mundo.