"Yo no lo voy a ayudar", dice madre de joven que abandonó a bebé en Tultitlán

TULTITLÁN, Méx.- Dulha Utrera, madre de Lucio "N", joven que abandonó a su bebé recién nacido en calles de Tultitlán, aseguró que ella no va a ayudar a su hijo, que no está dispuesta a pagar una fianza y dijo desconocer que su hijo y su pareja estaban esperando un bebé.

En entrevista con diferentes medios de comunicación, Dulha declaró que "Yo no voy a pagar una fianza que aprenda de esto".

"Yo no lo voy a ayudar, porque el único que necesita ayuda es el bebé. Lucio debe vivir esto, que aprenda"

De acuerdo con las declaraciones e Dulha, su hijo dejó la casa familiar un mes antes de cumplir 18 años para vivir con su pareja, por lo cual le retiró su apoyo y dejó de saber del él por algunos meses, hasta que a través de redes sociales se enteró que Lucio había abandonado a un bebé recién nacido en la calle.

"Yo no sabía del bebé. Cuando mi hijo vino aquí (porque no vivía con nosotros) lo vi más delgado, cabizbajo, descuidado. Yo no sabía que ella estaba embarazada", comentó.

SIENTE MUCHA VERGÜENZA

Dulha asegura que siente mucha vergüenza por la forma en la que actúo su hijo y tristeza de ver cómo la pareja buscaba tirar "a su bebé como si fuera basura".

"Es feo que solo pensaran en ellos y en deshacerse de la carga que es un bebé".

Dulha agregó que tras la difusión del video y una vez que internautas identificaron a Lucio, la familia recibió amenazas.

"A mí me da vergüenza mostrar mi cara, no necesito que me digan en redes sociales que van a venir a lincharme y que tuve a un monstruo, él tomó una decisión sin ayuda".

Finalmente dijo que "lo que hizo fue una monstruosidad fue algo que no lo entiendo".