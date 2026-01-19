Rescatan a bebé abandonado en viñedo de Hermosillo

HERMOSILLO, Son.- La Policía Municipal de Hermosillo adscrita a la comisaría Miguel Alemán, atendió el reporte de un bebé abandonado en un contenedor de basura de un viñedo.

Fue a las 03:30 horas, cuando el bebé de 32 semanas de gestación fue encontrado por un guardia de seguridad del campo agrícola. Informó que al realizar la vigilancia habitual escuchó el llanto, percatándose que el niño estaba dentro de una bolsa negra de plástico.

¿Cómo ocurrió el hallazgo del bebé abandonado?

Se dirigieron al Seguro Social ubicado en las calles Alicia Arellano Tapia y 12 norte de la colonia Centro, en donde el recién nacido recibía atención médica. Se tuvo conocimiento que el pequeño se encuentra delicado de salud, presentando dificultades respiratorias, sepsis prenatal e hipotermia.

Detalles confirmados sobre la salud del recién nacido

Las autoridades están trabajando para garantizar la salud del bebé y se espera que se realicen investigaciones para determinar las circunstancias de su abandono.

Acciones de la Policía Municipal de Hermosillo

La Policía Municipal ha intensificado sus esfuerzos en la vigilancia de la zona y ha solicitado la colaboración de la comunidad para brindar información que ayude a esclarecer este caso.