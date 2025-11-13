Crítica BBVA tope a cuotas de intercambio

La propuesta del Banxico y la CNBV para establecer límites a las cuotas de intercambio, que los operadores de terminales punto de venta pagan a los emisores de tarjetas, podría ser contraproducente y funcionar como un control de precios, advirtió BBVA México.

¿Cuál es la reacción de los involucrados?

BBVA México señaló que la fijación de tasas de intercambio en 0.3% para operaciones con tarjetas de débito y 0.6% para crédito no beneficiará ni a los comercios ni a los consumidores. La entidad financiera considera que esta medida podría tener efectos negativos en el mercado, limitando la competencia y afectando la calidad del servicio.

¿Qué consecuencias podría tener esta propuesta?

La propuesta de establecer límites a las cuotas de intercambio podría generar un impacto significativo en el ecosistema de pagos electrónicos. BBVA México advierte que, en lugar de fomentar un ambiente más competitivo, podría resultar en un aumento de costos para los comerciantes, quienes podrían trasladar esos costos a los consumidores. Esto podría llevar a un escenario donde los precios de los productos y servicios se vean afectados, perjudicando a los usuarios finales.

La discusión sobre las cuotas de intercambio es crucial en el contexto actual, donde el uso de tarjetas y pagos electrónicos sigue en aumento. La CNBV y el Banxico deben considerar las advertencias de entidades como BBVA México para evitar decisiones que puedan perjudicar a la economía en general.