Feligreses piden paz y seguridad a la Virgen de Guadalupe

La seguridad y la paz en México fueron los principales temas de oración este 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe, según afirmó el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) y obispo de la Diócesis de Cuernavaca, Ramón Castro.

"María también está preocupada por esta falta de paz, seguridad y democracia, y esta falta de honestidad que sufre México", expresó durante la celebración, en un día que calificó como lleno de esperanza para el país. El jerarca destacó que la fe del pueblo mexicano en la Virgen de Guadalupe abre un horizonte de optimismo frente a noticias difíciles y complejas. Sin embargo, enfatizó que, si bien es importante pedir a Dios, la oración no sustituye la responsabilidad de cada ciudadano para contribuir al bienestar y la seguridad del país.

¿Qué temas se abordaron en la celebración del 12 de diciembre?

En medio de las peregrinaciones y rezos, muchas familias compartieron historias de fe y milagros. María del Rosario y su nuera, Guadalupe, acudieron a la Virgen en El Calvario, Cuernavaca, para agradecer el milagro de poder concebir y disfrutar de la maternidad, tras enfrentar años de dificultades para tener hijos.

Guadalupe relató que temía repetir la historia de sus padres, quienes enfrentaron complicaciones para concebir, pero logró quedar embarazada y recibir la bendición de tener una hija con buena salud. Por su parte, María del Rosario recordó que intentó ser madre durante siete años y perdió a su bebé en el tercer mes; en un acto de fe, el 12 de diciembre pidió a la Virgen consuelo y esperanza.

Impacto de la fe en las familias durante la celebración

Hoy, ambas celebran la vida de sus hijos. Guadalupe logró superar sus temores y María del Rosario tuvo dos hijos sanos, aunque uno presenta problemas cardíacos. Las historias de estas familias reflejan la devoción y la esperanza de los fieles que visitan a la Guadalupana cada año, depositando en ella sus sueños y agradecimientos.

¿Cómo contribuyen los ciudadanos al bienestar del país?

La celebración en la Basílica de Guadalupe no solo fue un momento de oración, sino también un llamado a la acción y responsabilidad de los ciudadanos en la búsqueda de un México más seguro y en paz.