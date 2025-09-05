Desarma Chihuahua bases municipales

A tres municipios de Chihuahua se les retiró el armamento durante esta semana.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua (SSPE) desarmó ayer a la Policía Municipal de Nonoava por incumplimiento de estándares luego de que el pasado el martes se le había retirado armamento a la Policía Municipal de Matachí y Namiquipa tras detectar irregularidades.

En el caso de Nonoava, la SSPE informó que la Subsecretaría de Despliegue Policial realizó un pase de revisión a la corporación de dicho municipio y detectó irregularidades en la acreditación y legalidad del porte de armas de fuego, por lo que les fueron retiradas y puestas bajo resguardo.

"La inspección se realizó en las instalaciones de la Comandancia Municipal el pasado 3 de septiembre, donde personal de la SSPE revisó el estado de fuerza, así como la documentación correspondiente a los elementos y al armamento bajo resguardo de la corporación", comunicó la Secretaría estatal.

"Dentro de las irregularidades, se constató que los policías municipales no contaban con la debida acreditación para la impresión de sus credenciales de portación de armas, además de que no cumplían con los requisitos legales establecidos en la Licencia Oficial Colectiva", agregó.

Además, precisó que el inmueble de Nonoava no contaba con las medidas de seguridad adecuadas para el resguardo del armamento.

Ante esta situación, el personal del Departamento de Control de Armamento y Equipo, en coordinación con la Policía de Despliegue, procedió al retiro total del armamento, el cual fue puesto bajo resguardo de la SSPE hasta que la corporación subsane las observaciones.

La revisión a las corporaciones municipales inició el martes con Matachí y Namiquipa, a los que, tras detectar irregularidades, la SSPE también les retiró armamento.

En el caso de Matachí, la SSPE precisó que tras la inspección de equipo y personal de la Policía Municipal destacaba "la falta de exámenes de control y confianza aprobados por parte de algunos elementos, además de que se encontró una cantidad mayor de armas en comparación con el número de policías activos".



