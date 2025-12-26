Revisiones en penal de Culiacán descubren celulares y más

CULIACÁN,

En nuevas revisiones hechas de forma sorpresiva en el centro penitenciario de Culiacán se encontraron celulares, cargadores y una banda ancha para servicio de internet, por lo que las autoridades de seguridad pública continuarán con los operativos de revisión.

¿Qué encontraron en las revisiones del penal?

Previo a la celebración de la Nochebuena, el Grupo de Operaciones Especiales del Estadio y custodios del reclusorio realizaron una nueva inspección entre los diversos módulos, en donde encontraron tres teléfonos celulares de diferentes marcas, 10 puntas de fabricación artesanal y una banda ancha.

Un día después, en forma sorpresiva se volvió a poner en práctica una nueva revisión en algunos de los módulos, en donde se aseguraron cinco celulares de diferentes marchas y cuatro cargadores para estos equipos, por lo que se dio vista de los nuevos hallazgos al ministerio público para investigar su introducción ilegal al penal.

Detalles sobre los hallazgos en el penal de Culiacán

A inicio de semana, el Ejército y la Guardia Nacional reforzaron la seguridad en el exterior del reclusorio de Culiacán, ante una nueva revisión efectuada por la Policía Estatal Preventiva y los custodios, en la que encontraron un envoltorio de poliuretano con una yerba verde, con las características de la marihuana.

También se aseguraron tres celulares, cinco cargadores, 23 tarjetas para celulares, un modem, una pantalla para celular, cuatro cables para celular, cuatro puntas hechizas y tres botellas de whisky.