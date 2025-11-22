PIB avanzará 0.2%, advierte Banamex

Banamex ajustó a la baja su pronóstico de crecimiento para México en 2025, luego de confirmarse una contracción de 0.3% del PIB en el tercer trimestre del año. La institución estima ahora un avance de solo 0.2% para el cierre del año, frente al 0.4% que calculaba previamente, debido a revisiones negativas en las cifras económicas de los primeros nueve meses.

¿Qué ocurrió?

El banco señaló que, aunque se prevé una recuperación moderada hacia finales de 2025, el entorno sigue marcado por una fuerte incertidumbre. Para el cuarto trimestre anticipa un repunte de 0.3%, pero las revisiones aritméticas a los datos previos restan impulso a la proyección anual. Para 2026 mantiene su estimación de crecimiento en 1.5%.

¿Cuáles son las consecuencias?

Banamex destacó que los riesgos a la baja incluyen un deterioro en la relación comercial con Estados Unidos y una mayor debilidad en la actividad petrolera, mientras que entre los factores al alza se encuentran un mayor dinamismo de la economía estadounidense y una posible resiliencia del consumo y la inversión privada.