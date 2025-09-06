Enfrentamiento en Culiacán deja un civil muerto y otro detenido

Un civil muerto y uno más detenido, fue el saldo de un enfrentamiento entre hombres armados y elementos de las corporaciones policiacas, en el segundo cuadro de la capital del estado, donde las fuerzas de seguridad que respondieron de disparos por la calle Constitución fueron recibidos a balazos.

Los elementos de seguridad fueron alertados que en un inmueble de la calle Constitución, entre la calle Paliza y la avenida Álvaro Obregón, en la colonia Miguel Alemán, en el segundo cuadro de Culiacán, se escucharon detonaciones de armas.

Al acudir al sitio y bajar de sus patrullas, desde una casa les dispararon con armas automáticas por lo que estos respondieron la agresión y solicitaron refuerzos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército, por lo que un civil fue abatido y presuntamente se encuentra otro detenido, sin que se conozca si hubo aseguramiento de armas de fuego.