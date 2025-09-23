Bebé de un año resulta herido por esquirlas de bala en Culiacán

Un niño de un año y tres meses de edad resultó herido por esquirlas de bala en el brazo, cuando se encontraba con su mamá muy cerca del Hospital Regional número uno, del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se registró una balacera que dejó un hombre muerto.

Las autoridades de la Secretaría de Salud del Estado solo dieron a conocer que el menor es atendido por la lesión, sin que esté en riesgo su salud, por lo que compete a las autoridades judiciales investigar los hechos donde resultó herido.