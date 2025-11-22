La alerta amarilla por el frío en CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla por bajas temperaturas para la madrugada y mañana del sábado 22 de noviembre en las alcaldías Milpa Alta y Tlalpan, donde se prevén temperaturas de 4 a 6° Celsius entre la 1:00 y las 8:00 de la mañana.

¿Cuáles son las recomendaciones de la SGIRPC?

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población abrigarse bien, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura y proteger a las mascotas, además de mantener una alimentación rica en agua, frutas y verduras con vitaminas A y C para reforzar la salud durante el frío.

¿Qué medidas tomar ante el frío?

Es importante que los ciudadanos tomen en cuenta estas recomendaciones para evitar problemas de salud. La SGIRPC enfatiza la necesidad de estar preparados ante las bajas temperaturas, especialmente en las horas más frías de la madrugada. Mantenerse abrigado y cuidar de los más vulnerables, como los niños y los ancianos, es fundamental para enfrentar esta temporada invernal.