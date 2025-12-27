México, 2º. lugar global en baja desocupación

México cerró el año 2025 como el segundo país con menor desocupación en el mundo, al registrar una tasa de 2.7 por ciento en noviembre, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

A través de sus redes sociales, la mandataria subrayó que este resultado confirma que "la transformación da resultados", al colocar al país solo por debajo de Japón, que reportó una tasa de 2.6 por ciento hasta el mes de octubre.

Con este indicador, México superó a diversas economías desarrolladas, entre ellas Alemania (3.8%), Países Bajos (4%), Australia (4.3%), Estados Unidos (4.6%) e Irlanda (4.9%), así como a países de la Unión Europea con mayores niveles de desocupación.

El posicionamiento internacional de México fue reconocido incluso por líderes extranjeros. Alencar Santana, diputado federal de Brasil y vicecoordinador del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, felicitó a la presidenta Sheinbaum y destacó los avances económicos y sociales del país.

El legislador brasileño resaltó además que América Latina vive un momento positivo en materia laboral, al mencionar que Brasil registra actualmente su nivel más bajo de desocupación histórica, con 5.4 por ciento.

El 2025, declarado como el Año de la Mujer Indígena, cierra así con indicadores laborales que refuerzan la estabilidad económica y el fortalecimiento del mercado de trabajo en México.



