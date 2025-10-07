Reducción del homicidio doloso en el primer año de gobierno de Sheinbaum

Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), informó que en el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo el homicidio doloso presenta una baja del 32%, lo que significa que se registran 27 homicidios dolosos menos diarios.

En el Informe del Gabinete de seguridad, la titular del Secretariado indicó que el gobierno de Claudia Sheinbaum inició con un promedio de 86.9 homicidios diarios en el país, pero en septiembre de este año cerró en 59.5.

"Como ya lo adelantó la Presidenta el domingo en su Informe por el primer año de su administración, destaca una disminución de 32% de septiembre de 2024 a este septiembre que acaba de concluir.

"Como se ve claramente en la gráfica, en los dos últimos 12 meses se ha presentado una tendencia sostenida a la baja la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Inició con un promedio de 86.9 homicidios diarios en el país y este de septiembre de 2025 cerro en 59.5. Esta disminución, que como señalaba, es de 32%, implica que en septiembre de 2025 se registraron 27 homicidios dolosos menos diarios".

En Palacio Nacional, Marcela Figueroa indicó que los siete estados que concentran el 51% del total de homicidios dolosos son, en primer lugar, Guanajuato representó el 11.13% del total de homicidios a nivel nacional; en segundo lugar, Chihuahua con 7.4%; en tercer lugar, Baja California con 7.3%; en cuarto lugar, Sinaloa con 7.1%; quinto lugar Estado de México con 6.6%; sexto lugar, Guerrero con 5.8%, y séptimo lugar, Michoacán 5.6%.