Baja California, cuarto estado con más inversión extranjera directa en México

MEXICALI, BC.- La gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda (Morena) aseguró que Baja California mantiene un dinamismo económico sostenido y atrae capitales internacionales en sectores claves como semiconductores, biotecnología, industria automotriz y aeroespacial.

"Baja California es el cuarto estado con más inversión extranjera directa en el país, también el estado número uno con más anuncios de inversión", afirmó la mandataria estatal.

¿Qué sectores están atrayendo inversión en Baja California?

Además, expuso que "las empresas globales más importantes en semiconductores, están en Baja California. Tres de las más importantes del mundo las tenemos aquí", agregó.

La gobernadora Ávila Olmeda vinculó la llegada de inversiones al desarrollo de talento local y a políticas de gestión estatal; "Baja California es un estado competitivo, porque estamos trabajando en talento como nunca antes... Tenemos aquí empresas globales, también en biotecnología, de industria automotriz, de industria aeroespacial, y siguen llegando las inversiones.

Asimismo, reconoció la dinámica natural del mercado, "es decir las empresas siguen volteando a ver a Baja California, y ciertamente cierran algunas empresas... Pero al mismo tiempo se abren muchas otras más, es normal en el mercado", mencionó.

Detalles sobre el crecimiento económico en Baja California

Y especificó que como evidencia de crecimiento económico y del empleo, es el incremento en la recaudación del impuesto sobre nómina " ha ido creciendo, eso te demuestra que hay empleo en Baja California".

También aseguró que los salarios han aumentado, "somos el estado en el país con los salarios más altos, no nada más en la franja fronteriza. Somos el único estado en la república donde el estado tiene los salarios más altos que en el resto del país", aseveró.

Impacto de la inversión extranjera en el empleo local

Y precisó: "Baja California mantiene el liderazgo en anuncios y compromisos de inversión a nivel nacional".