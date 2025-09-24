Reporta SRE bien a mexicanos que viajan a Gaza

CIUDAD DE MÉXICO.- El grupo de mexicanos que viaja en la flotilla que se dirige a Gaza con ayuda humanitaria está bien, luego de los ataques con drones sufridos por varias embarcaciones, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

A través de redes sociales, la dependencia afirmó que se ha puesto en contacto con los connacionales que forman parte de la misión internacional y sus familiares para conocer su situación y garantizar el apoyo consular, en caso de ser requerido.

"Ante los incidentes reportados ayer, personal de las embajadas en Israel, Argelia y Grecia entraron en contacto con nuestros y nuestras connacionales, quienes confirmaron que se encuentran bien. De igual forma, personal de la Cancillería entabló contacto con algunos familiares sobre lo ocurrido", reportó.

Ayer, en un comunicado, la Global Sumud Flotilla aseguró que algunas de sus embarcaciones fueron atacadas con drones, ocasionado solo daños materiales.

"Esta noche, se escucharon al menos 13 explosiones alrededor de varias embarcaciones de la flotilla, con una interrupción generalizada de las comunicaciones, lo que genera una urgente preocupación por la seguridad de los participantes", precisó.

La SRE aseguró que continúa con las gestiones diplomáticas para garantizar la seguridad del grupo de seis mexicanos que viajan en la flotilla.

Además, sostuvo, el personal de las embajadas de México en Israel, en Grecia, en Argelia y en Egipto seguirá con el monitoreo de la ruta y el estado que guardan los connacionales que se desplazan en los barcos por el Mediterráneo.

El pasado 1 de septiembre zarpó de Barcelona, España, un flota de decenas de barcos que lleva ayuda humanitaria a Gaza, donde se enfrenta una hambruna por la guerra entre Israel y Palestina.

Entre los casi 500 activistas que viajan en las embarcaciones, van seis mexicanos que se sumaron a esta iniciativa internacional.