Mexicanos de la Flotilla Global Sumud reportan estar bien tras ataque de dron

Después de que se reportara que uno de los principales buques de la Flotilla Global Sumud fue atacado este martes aparentemente por un dron, las seis personas que conforman esta misión para llevar ayuda humanitaria a Gaza reportaron estar bien.

Arlin Medrano, connacional que integra la flotilla, compartió que el barco "Familia", en el que viajan organizadores de la Global Sumud, "recibió drones que lanzaron fuego" en aguas de Túnez.

"Todos se encuentran bien, el barco donde viajo yo junto con otras 21 personas ´Adara´ no sufrió daños. Y la misión avanza sin miedo", dijo Medrano.

Denunció que la ocupación israelí los llaman "terroristas" por llevar ayuda humanitaria "ante un genocidio provocado por la ocupación israelí, pero sus acciones son el espejo de lo que nos acusan".

La flotilla que zarpó con activistas y ayuda humanitaria para Gaza afirmó que en la madrugada del martes una de sus embarcaciones fue atacada por un posible dron cerca de Túnez, aunque ese país descartó la presencia de vehículos aéreos no tripulados en la zona.

El barco, que se encontraba en aguas tunecinas, "fue impactado por lo que se sospecha que era un dron", denunció la Flotilla Global Sumud en redes sociales.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que las seis personas mexicanas que partieron a Gaza en la Flotilla Global Sumud para llevar ayuda humanitaria ante el conflicto Israel-Palestina, "tienen todo el apoyo" del gobierno de México.

En su conferencia mañanera de este viernes 5 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre los señalamientos que hizo el periodista Ernesto Ledesma, quien embarcó a Gaza y acusó que la titular del Ejecutivo federal los dejó "en una condición vulnerable".

"Tienen todo el apoyo como cualquier compatriota", dijo.