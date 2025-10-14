Se busca entregar primer apoyo económico a damnificados

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se está buscando que este mismo fin de semana ya se entregue el primer apoyo económico a las y los damnificados por las intensas lluvias en Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro.

En conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo federal destacó que ya se iniciaron los trabajos de limpieza en las comunidades que resultaron afectadas.

"Evidentemente, hay muchas comunidades afectadas, están llegando todas las máquinas para la limpieza y estamos buscando que este fin de semana pueda haber el primer apoyo y que pudiéramos estar también con las despensas apoyando a la población", mencionó.

La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, destacó el inicio del censo en las comunidades afectadas, con prioridad en las más afectadas por las intensas lluvias en Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro.