Avanza Plan Michoacán para cumplir con la población: CSP

Al encabezar la presentación de avances a un mes del comienzo del Plan Michoacán por la paz y la justicia, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que con estas acciones el gobierno federal da seguimiento al compromiso con la población.

Luego de subrayar que existe amplio trabajo para combatir el delito de extorsión, tal como dio a conocer ayer durante el reporte de seguridad, señaló que existen indicadores y se aplican encuestas para conocer los sentimientos de la gente respecto a este plan en los 113 municipios michoacanos.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, expuso que 74 mil 236 habitantes de Michoacán han recibido atención en las Ferias de Bienestar que lleva programas y diversos servicios de gobierno.

Hasta el momento, las Ferias de Bienestar han llegado a las regiones de Zacapu, Apatzingán, Lázaro Cárdenas Aquila, Morelia, Zitácuaro y Huetamo. Antes del 19 de diciembre se realizarán en Zamora, Jiquilpan, Uruapan, Puruándiro, Hidalgo y Pátzcuaro.

La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que ya realizaron 405 mil 375 visitas casa por casa para aplicar un cuestionario y proporcionar información sobre el Plan Michoacán. En ello participan tres mil 529 servidores públicos.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, dio a conocer que 80 mil 972 estudiantes serían candidatos a la Beca Gertrudis Bocanegra de transporte público, a partir de las asambleas realizadas en 79 de 85 instituciones de educación superior, donde han participado 74 mil 650 jóvenes.

El próximo 15 de diciembre estará lista la plataforma de registro; en enero comienza la distribución de tarjetas para entregar mil 900 pesos bimestrales a cada estudiante.

Los nuevos bachilleratos tecnológicos estarán en Aquila, Ario de Rosales, la Huacana, La Piedad, Los Reyes, Morelia, Puruándiro, Tangamandapio, Uruapan y Zitácuaro.

A ello se suman 20 ampliaciones de bachilleratos, así como 35 ciberbachilleratos en zonas rurales y 25 en ciudades.



