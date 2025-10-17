Recupera SICT caminos y luz

Jesús Esteva, titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), informó que tras las lluvias e inundaciones en Puebla, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí y Veracruz se redujo el número de comunidades incomunicadas.

Al presentar un informe sobre afectaciones en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este jueves 16 de octubre en Palacio Nacional, Esteva mencionó que hay 108 municipios afectados, 69 prioritarios, y 160 localidades incomunicadas.

En Hidalgo reportó 28 municipios afectados y 84 comunidades incomunicadas; 23 en Puebla y 21 comunidades incomunicadas; 8 en Querétaro y 10 localidades incomunicadas; 12 en San Luis Potosí sin localidades incomunicadas; y 37 en Veracruz y 45 localidades incomunicadas.

“Vamos avanzando poco a poco a lo largo de los caminos”, dijo al destacar obras de liberación en carreteras estatales y federales. También resaltó acciones en los puentes de distintos estados.

La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que se cumple una semana de las lluvias y el apoyo con 68 máquinas de la SICT, “trabajando en todos los lugares para abrir los caminos”; también 323 de las Secretarías de Marina y Defensa, así como 47 helicópteros para los puentes aéreos.

“Casi mil máquinas abriendo todos los caminos, suficientes trabajadores, un esfuerzo muy importante gracias la coordinación”, dijo la Mandataria federal.

-----Se ha restablecido el 93% de energía en los estados afectados por las lluvias: CFE

Emilia Calleja Alor, directora General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que se ha restablecido el 93% del servicio eléctrico en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, tras la emergencia ocasionada por las fuertes lluvias del pasado fin de semana.

En enlace a la conferencia de prensa presidencial, la titular de la CFE indicó que se están en proceso de restablecer el servicio a 197 mil usuarios de estos cinco estados afectados.

“Tenemos un 93% de restablecimiento […] Tenemos 197 mil usuarios en proceso establecimiento en los cinco estados que fueron afectados adelante”.

En Palacio Nacional, la titular de la CFE indicó que para restablecer la energía eléctrica en zonas de difícil acceso en estos cinco estados que resultaron afectadas por las lluvias se ha diseñado una estrategia especial.