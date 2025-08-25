Propuestas legislativas de Eréndira Cruzvillegas para mejorar cuidados y rentas en Ciudad de México

La consejera jurídica de la Ciudad de México, Eréndira Cruzvillegas, informó que las iniciativas para crear la Ley del Sistema Público de Cuidados y la Ley de Rentas Justas y Asequibles, que enviará la Jefa de Gobierno al Congreso local, no tendrán el carácter de preferentes, es decir, que no las enviará el 1 de septiembre.

Al participar en la reunión plenaria de las y los diputados locales de Morena, la funcionaria capitalina mencionó que en ambos casos se encuentran afinando estas propuestas para incluir las voces de todos los sectores.

Detalló que las leyes vinculadas al Bando Uno son parte de un proceso que aún están terminando porque han atendido a todos los sectores y a todas las personas.

"Derivado de eso estamos afinando, como se ha señalado, la Ley de Rentas, va a ser una ley que en su tiempo y forma se dará, no tendrá una lógica (preferente) y que evidentemente tiene que atender al procedimiento que ha instruido la jefa de Gobierno, Clara Brugada, en función de que sea con el mejor estándar, en la lógica de la preservación de los derechos humanos y particularmente de un órgano que nos nos parece fundamental, que es la Defensoría, que se va a instalar para esta tarea", aseveró.

Sobre la ley secundaria en materia de cuidados, recordó que ya presentaron una reforma constitucional en la materia, y que esperan los tiempos legislativos para su aprobación.