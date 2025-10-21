Claudia Sheinbaum Pardo apunta a un sistema de salud universal en México

Al destacar que "vamos hacia la universalización", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que después de la revocación de mandato, "si el pueblo de México nos lo permite", su gobierno busca dejar un sistema de salud universal.

En su conferencia mañanera de este martes 21 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo recordó que a partir de enero o febrero del próximo año se busca que todas las personas mexicanas tengan una credencial con su historial médico y la institución a la que pertenecen.

"Y vamos hacia la universalización; es decir, que no importa de dónde seas derechohabiente, te puedas atender en cualquier lugar. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues con todo el proceso de digitalización que va a llevar pues por lo menos un año y medio, dos años.

"Pero queremos dejar el gobierno, si el pueblo de México no lo permite después de la revocación de mandato, queremos dejar el gobierno con un sistema universal de salud donde cada mexicana y mexicana sepa dónde le toca atenderse, que haya un expediente clínico para cada uno y que esté todo el sistema digitalizado (...)", dijo la titular del Ejecutivo federal.

Refirió que es decisión de cada estado su incorporación al sistema IMSS-Bienestar, que aseguró se está consolidando.

"¿Qué estamos haciendo ahora? Pues consolidando ese modelo. ¿Cómo lo estamos consolidando? Pues garantizando el abasto de medicamentos; garantizando que todos los quirófanos estén abiertos; garantizando que tengan suficientes médicos generales especialistas (...)", dijo la Presidenta.



