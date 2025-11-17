Montiel presenta avances "históricos" en Programas del Bienestar

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó avances en los Programas y Pensiones del Bienestar, en el marco del último bimestre de pagos del año.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes 17 de noviembre en Palacio Nacional, Ariadna Montiel Reyes, titular de la Secretaría de Bienestar, indicó que 13.5 millones de personas adultas mayores reciben su pensión, con una inversión de 82 mil millones de pesos.

"Ya llegamos a 18 millones 494 mil beneficiarios, es un número histórico. Cerramos el año con el número más alto de beneficiarios y derechohabientes de estos programas, más los que se adicionan de Educación, de la Secretaría de Trabajo.

"Estamos llegando a 99 mil millones de pesos que se dispersan de manera bimestral en noviembre-diciembre", destacó la Secretaría de Bienestar.

¿Qué novedades hay en el programa Mujeres Bienestar?

Para Mujeres Bienestar, Montiel indicó que se inició el registro de 63 y 64 años desde enero y ya se incorporaron un millón de mujeres. Destacó el registro para las mujeres de 60, 61 y 62 años: "Casi dos millones de mujeres que van a sumar 2 millones 982 mil mujeres que serán beneficiarias".

En este bimestre, que ya van a iniciar a cobrar las nuevas derechohabientes, se invertirán 8 mil 445 millones de pesos. Agregó que para Mujeres Bienestar, casi tres millones ya se incorporaron; un millón de mujeres ya venía recibiendo su apoyo desde enero y a partir del 18 de noviembre, al 21, quienes se registraron en agosto, recibirán su depósito conforme al calendario.

¿Cuáles son los otros programas de apoyo social?

Un millón 614 mil son beneficiarias de Personas con Discapacidad, con una inversión de 5 mil 182 millones de pesos; 256 mil menores reciben apoyo del programa Madres Trabajadoras; y 409 mil sembradores se benefician con Sembrando Vida.

Marath Bolaños, titular de la Secretaría del Trabajo, destacó avances del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, con 3 millones 423 mil beneficiarios desde 2019 al cierre de 2025; 58% son mujeres y 42% hombres. Dijo que siete de cada 10 egresados del programa pueden encontrar un empleo. Destacó una inversión social de 158 mil millones de pesos en siete años en los gobiernos de la autonombrada cuarta transformación.

Mario Delgado, titular de la Secretaría de Educación Pública, destacó el programa de Becas con más de 13 millones de beneficiarios y beneficiarias.