Hay avances importantes en investigación de estilista asesinado: SSC

Tras el asesinato del estilista Miguel de la Mora, en avenida Masaryk, en Polanco, el jefe de la Policía capitalina, Pablo Vázquez Camacho, afirmó que se tienen avances importantes en la investigación, los cuales se darán a conocer cuando se considere oportuno.

Señaló que para la investigación de este caso se ha creado un grupo de trabajo entre la Policía de Investigación (PDI) de la FGJ-CDMX y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

"Vamos a seguir avanzando e informando de manera oportuna, los resultados que tenemos. Desde luego, nuestro objetivo es garantizar que no quede impune este hecho, y lo haremos, como lo hemos hecho en otros casos de relevancia en la ciudad. No sólo en Polanco, en cualquier zona de la ciudad donde se presente un homicidio como el que se presentó en Polanco", dijo.

El titular de la SSC advirtió que Polanco es uno de los 10 sectores con menos incidencia directiva de la ciudad; y afirmó que "no hay como tal un problema de seguridad en Polanco".

"Desde luego, lamentamos este hecho, que en sí mismo es lamentable. Toda pérdida humana, toda pérdida de una vida, es lamentable y queremos extender nuestras condolencias a la familia de la víctima. En ese sentido, también reiterar que no vamos a hacer desde las instituciones, no vamos a criminalizar a ninguna víctima, ni especular sin sustento, sin pruebas y sin evidencia, sobre ningún hecho", precisó.

En su oportunidad, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde Luján, detalló que se ha ido avanzando en cuanto a las periciales del caso, pues ya se hicieron balística, criminalística y la necropsia.

"Ya fue entregado el cuerpo a sus familiares, y decir que es muy importante guardar el sigilo en relación a las líneas de investigación que tenemos. No obstante, estamos avanzando de manera importante, para identificar probables responsables", indicó.