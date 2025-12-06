Sin puentes peatonales el Tren México-AIFA

El gobierno federal ha avanzado en la construcción del Tren México-AIFA, aunque aún queda pendiente el confinamiento de las vías debido a la falta de puentes peatonales en los municipios de Tultitlán y Tultepec, considerados obras complementarias del proyecto ferroviario.

Detalles sobre la construcción del Tren México-AIFA

Néstor Núñez López, titular de la Unidad de Vinculación Institucional y Patrimonio de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), explicó que se trabaja de manera coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) para cumplir los compromisos con la población de ambas localidades y concluir el suburbano antes del Mundial de Fútbol.