Harfuch anuncia dos detenciones más ligadas al asesinato de Manzo

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, brindó avances sobre la investigación del asesinato de Carlos Manzo, presidente municipal de Uruapan, en Michoacán, ocurrido el pasado 1 de noviembre de 2025.

En conferencia de prensa, anunció la detención de dos personas más: Samuel "N" y Josué Elogio "N", alias "Viejito", tras operativos durante los días jueves 8 y viernes 9 de enero en Uruapan. Se detalló que ambos cuentan con orden de aprehensión por homicidio calificado y lesiones calificadas.

Acciones de la autoridad en el caso de Carlos Manzo

De acuerdo con el secretario de Seguridad, Samuel, el día de los hechos, informó a Josué los detalles del itinerario de Manzo, así como los movimientos que realizaba en el marco del Festival de las Velas, donde se cometió el asesinato.

Samuel se desempeñaba como director de Relaciones Públicas y Protocolo, y había mantenido comunicación con Ramiro, otro de los involucrados previamente identificado. Este hombre contaba con antecedentes penales por lesiones dolosas en 2007 y robo a negocio en 2022.

Detalles sobre los detenidos por el asesinato de Manzo

Josué, dijo, se desempeñaba como taxista y, posterior a su detención, se llevaron a cabo tres cateos en distintos inmuebles de Uruapan, donde se aseguraron drogas y dispositivos tecnológicos, que permitirán avanzar en las indagatorias.

Impacto del asesinato de Carlos Manzo en Michoacán

"El compromiso del gobierno de México es llegar a la verdad y esclarecer este crimen cometido por la delincuencia y que ha sido doloroso para Michoacán y para nuestro país", dijo.