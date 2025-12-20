Sheinbaum descarta problemas en Tren México-Querétaro

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no ha habido problema alguno por la construcción del Tren México-Querétaro, además que "todos están de acuerdo".

Durante la supervisión del Tren México-Querétaro en San Juan del Río, Sheinbaum Pardo reconoció a los ingenieros militares que participan en la construcción, así como al "equipazo" de las distintas dependencias.

"Detrás de este 8% de avance del Tren hay muchísimo trabajo, muchisisisimo. (...). Todos están de acuerdo con el Tren, no ha habido problema realmente", expresó al destacar el derecho de vía.

También reconoció el apoyo de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, y del gobernador panista de Querétaro, Mauricio Kuri.

¿Qué declaró Claudia Sheinbaum sobre el Tren México-Querétaro?

La mandataria federal destacó al agrupamiento Felipe Ángeles porque no solamente están construyendo: "Es el diseño, la planeación de la obra, sino que también hicieron la ingeniería básica".

Comentó que el expresidente Andrés Manuel López Obrador recuperó el proyecto de trenes de pasajeros.

"Y ahora estamos seguros que vamos a cumplir, porque con este equipazo que tenemos es una un orgullo y un privilegio contar con este equipo", expresó.

"Vamos muy bien y el próximo año vamos a ir mejor", agregó Sheinbaum.

Andrés Lajous, titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, expuso que la obra cuenta con 226 kilómetros de doble vida y un tiempo de alrededor de dos horas de recorrido desde la Ciudad de México, con conexiones con Metro, Metrobús y Ecobici.

Señaló que atenderá una demanda de 10 millones de pasajeros al año.

Explicó Lajous que el Tren sale de la Ciudad de México en la estación Huehuetoca y cuenta con las estaciones Tula, San Juan del Río y Querétaro centro.

Detalles sobre el avance del Tren México-Querétaro

El general Ricardo Vallejo, titular del Agrupamiento Felipe Ángeles, dio una explicación técnica y comentó que el Tren es de gran importancia porque "es el eje troncal de todo el sistema de vías férreas en construcción para pasajeros hacia el norte del país".

Ante la disponibilidad de recursos técnicos, financieros, mano de obra disponible y un proyecto ejecutivo, dijo que se decidió segmentar la vía en 12 tramos para hacer su construcción simultánea.

El general Vallejo dijo que no se tienen mayores contratiempos y hay optimismo en los trabajos, además que pidió comprensión a las personas por las molestias ocasionadas.

El gobernador panista Mauricio Kuri destacó que con el Tren habrá comunicación y conectividad, por lo que agradeció la obra a la presidencia Claudia Sheinbaum.