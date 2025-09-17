Avance del Plan 'Cero Baches' en Benito Juárez: 60% de oquedades cubiertas

La alcaldía Benito Juárez informó que se intensificaron los trabajos de bacheo en las diferentes colonias, y que, a dos meses de la puesta en marcha del Plan 'Cero Baches', se registra un avance del 60% de oquedades cubiertas en 14 colonias de la demarcación donde se concentra el mayor problema.

Desde el pasado 16 de julio, diariamente salen a las calles 10 cuadrillas de trabajadores que realizan acciones día y noche para reparar los hoyos en las vialidades secundarias y mejorar la circulación, así como mejorar la imagen urbana de la demarcación.

"Todos los días hacemos una revisión del Plan Cero Baches y se está avanzando de acuerdo al programa de manera positiva en la atención de las vialidades de la alcaldía, por lo que estaremos en posibilidades de cumplir la meta de que no haya un sólo bache en la alcaldía; aunque hay que tomar en cuenta que las fuertes lluvias también han afectado la carpeta asfáltica", destacó el alcalde Luis Mendoza.

La alcaldía asignó una importante inversión para mantener la capeta asfáltica en buen estado, y con ello, hacer que Benito Juárez continúe como un referente en materia de servicios urbanos y que sus habitantes tengan las mejores condiciones para vivir como lo ha sido hasta ahora.

"Se han destinado más de 50 millones de pesos para acciones de bacheo, porque queremos que todas las colonias de Benito Juárez se encuentren en buen estado. Continuaremos generando las condiciones que nos permitan seguir siendo el mejor lugar para vivir", dijo el alcalde.

A la fecha suman más de seis mil baches reparados en la carpeta asfáltica de la demarcación.