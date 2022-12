Avala INE promoción de contramarcha de AMLO

Estimó que no procede porque no hay algún proceso electoral en marcha que se pudiera afectar con esa promoción.

"La Comisión, a partir de un análisis preliminar a los hechos denunciados, estimó improcedente la medida cautelar solicitada al no advertir una evidente ilegalidad en materia electoral en este momento, que justifique la urgencia o peligro en la demora de conceder la medida, toda vez que actualmente no se encuentra ningún proceso electoral o local en curso", informó el INE.

El PRD se inconformó ante la autoridad electoral con la invitación a la marcha por parte del Presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del 16 de noviembre, y la promoción posterior de diversos funcionarios públicos, Morena y militantes de ese partido en sus redes sociales.

La marcha señaló el INE en un comunicado, fue convocada para el próximo domingo 27 de noviembre en la ciudad de México, a propósito de su informe por el cuarto año de gobierno, al que tituló "Cuatro Años de Transformación".

"No se impide la difusión en redes sociales de la marcha convocada por el Presidente", añadió el órgano electoral.

La Comisión de Quejas del INE, presidida por consejera Adriana Favela y con la participación de la consejera Claudia Zavala y el consejero Ciro Murayama, decidió el rechazo de la medida cautelar por unanimidad.

Asimismo, y al resolver otro recurso, declaró improcedente la medida cautelar presentada también por el PRD en contra de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y su partido, Morena, por su presencia con imagen y audio-no de manera presencial-en un acto en Morelia el 28 de octubre.

El PRD denunció presuntos actos anticipados de campaña, promoción personalizada, uso indebido de recursos públicos y violaciones a los principios de neutralidad e imparcialidad de Sheinbaum por haber aparecido en el acto con un video, y haberse entregado playeras y banderines con la leyenda "Que siga la transformación #EsClaudia".

Además de no estar algún proceso electoral en marcha que pudiera ser afectado por ese tipo de eventos y la presencia de la servidora pública, la Comisión del INE dijo que no hay indicios de su participación en la organización del evento.

"La servidora pública no estuvo presente en el evento denunciado y no se tienen indicios respecto a que hubiese participado en la organización del evento cuestionado y finalmente no se tiene la certeza de que un evento de las mismas características volverá a ocurrir", señaló la Comisión.